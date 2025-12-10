La cucina italiana è patrimonio immateriale dell' Unesco | prima al mondo riconosciuta nella sua interezza
La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'Unesco, rappresenta un importante esempio di tradizione culturale e gastronomica. La decisione, presa all’unanimità dal Comitato intergovernativo a Nuova Delhi, celebra la ricchezza e l’unicità delle pratiche culinarie italiane, che ora godono di un prestigioso riconoscimento mondiale.
Il Comitato intergovernativo dell'Unesco, riunito a Nuova Delhi, ha deliberato all'unanimità: la cucina italiana entra ufficialmente nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità. È un risultato storico: si tratta della prima cucina al mondo a ricevere questo prestigioso riconoscimento nella sua interezza. La notizia, giunta dall'India, è stata accolta con un lungo applauso in sala. Un riconoscimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
