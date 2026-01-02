Conto alla rovescia per il passaggio della Fiamma Olimpica a Riccione

Tra pochi giorni, Riccione ospiterà il passaggio della Fiamma Olimpica, un momento di grande significato simbolico e di unione. Questo evento rappresenta un’occasione speciale per condividere il senso di solidarietà e spirito sportivo che caratterizza le Olimpiadi, coinvolgendo la comunità locale e visitatori. La cerimonia si inserisce nel percorso che celebra i valori dello sport e dell’amicizia tra le nazioni.

Mancano pochi giorni a un appuntamento che porterà il grande spirito olimpico tra le strade di Riccione. Lunedì 5 gennaio, la città accoglierà la Fiamma Olimpica simbolo sportivo per eccellenza del grande viaggio dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.Dopo aver attraversato l'Italia.

