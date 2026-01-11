Si avvicina un possibile intervento degli Stati Uniti in Iran, con un blitz militare contro i Guardiani della rivoluzione e le forze di sicurezza. La situazione nel paese continua a essere tesa, con proteste diffuse contro il regime degli ayatollah. La stampa americana esamina le possibili mosse e le implicazioni di un’azione che potrebbe influenzare significativamente la stabilità regionale.

Blitz militari contro i Guardiani della rivoluzione e le forze di sicurezza dell’Iran che stanno massacrando giovani e cittadini scesi in piazza contro il regime: gli Stati Uniti sono pronti ad intervenire in Iran a sostegno della protesta popolare nei confronti degli ayatollah. L’intelligence e il Pentagono, scrivono New York Times, Washington Post, Wall Street Journal e altri media statunitensi, hanno prospettato al presidente Donald Trump varie opzioni di intervento sul campo. In attesa delle decisioni della Casa Bianca sarebbe già in stato di allerta il dispositivo aeronavale americano della Quinta e della Settima Flotta nel Golfo Persico, nel Mar Rosso e nel Mediterraneo orientale, e le basi di Al Udeid nel Qatar e di Camp Arifjan in Kuwait. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Conto alla rovescia per il blitz di Trump in Iran. La scommessa della stampa Usa

