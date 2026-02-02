Conte vince ‘Panchina d’Oro’ e lancia un allarme agli altri allenatori | le parole

Antonio Conte ha vinto il premio ‘Panchina d’Oro’ e subito ha messo in guardia gli altri allenatori. Durante la cerimonia, ha parlato di come il calcio italiano possa reggere il ritmo delle tante partite in programma, sottolineando i problemi legati ai calendari. Non ha usato mezzi termini: serve attenzione e organizzazione per evitare che il calendario troppo fit comprometta il livello delle competizioni. La questione resta aperta, mentre i club e gli allenatori continuano a discutere su come gestire al meglio questa stagione così impegnativa.

Il tema dei calendari, il problema legato alle tante partite in programma nel corso della stagione, è stato uno degli argomenti di discussione delle ultime ore. Un problema sollevato da Antonio Conte dopo la partita vinta contro la Fiorentina, e riferito anche all'infortunio di Giovanni Di Lorenzo. Conte vince la 'Panchina d'Oro': le parole del tecnico. L'allenatore del Napoli ha vinto la 'Panchina d'Oro', un premio che ovviamente riempie d'orgoglio l'allenatore della squadra partenopea: "La Panchina d'oro sempre un premio molto prestigioso, averlo conquistato stando sulla panchina del Napoli..

