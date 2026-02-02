Consiglio comunale | ancora polemica l' opposizione attacca la maggioranza Hanno disertato la commissione

Questa mattina si è riunito il consiglio comunale, ma l’atmosfera è ancora tesa. La maggioranza ha deciso di lasciare l’aula, facendo infuriare l’opposizione che l’accusa di aver disertato la seduta senza motivazioni chiare. La polemica scoppia di nuovo dopo il caso della settimana scorsa, quando il capogruppo di Forza Italia, Mario Mascia, aveva chiamato ‘Hannoun’ il consigliere Pd Si Mohamed Kaabour, scatenando le proteste. Ora le accuse si fanno più dure e il dibattito resta aperto

"Dopo aver abbandonato, su ordine del Sindaco, lo scorso consiglio comunale - scrivono in una nota i consiglieri del centrodestra -, la maggioranza delle sinistre diserta anche la commissione odierna". "Sarà mica un chiaro segnale di insofferenza - proseguono - verso l'atto di sottomissione imposto ad assessori e consiglieri di maggioranza con l'ordine di sgombero della Sala Rossa allo scorso Consiglio comunale?".🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Consiglio Comunale Simone Pizzi incassa la fiducia di maggioranza e opposizione e resta presidente del Consiglio comunale: «Una sola parola: grazie» Simone Pizzi è stato confermato presidente del Consiglio comunale di Ancona con il sostegno della maggioranza e dell’opposizione. Maggioranza e opposizione uniti in consiglio comunale per dire 'no' alla violenza sulle donne Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Consiglio Comunale Argomenti discussi: Mercato ittico, è ancora polemica; Il consiglio comunale diventa un ring, non si placa la polemica tra sindaca e opposizione; Consiglio Comunale: approvato nuovo Statuto Agec. E polemica della minoranza che esce dall'aula; Trento, polemica sulla cittadinanza onoraria a Benito Mussolini: Va revocata immediatamente. Pronta una mozione del Pd. Consiglio comunale: ancora polemica, l'opposizione attacca la maggioranza, Hanno disertato la commissioneDopo il caso scoppiato la scorsa settimana in consiglio comunale, con la maggioranza che aveva deciso di abbandonare la seduta in seguito alle parole del capogruppo di Forza Italia Mario Mascia che av ... genovatoday.it Il consiglio comunale diventa un ring, non si placa la polemica tra sindaca e opposizioneLa sindaca Salis attacca il centrodestra: Atteggiamento ignorante, Mascia e Cavo accusano la maggioranza di aver trovato un pretesto ... primocanale.it Dalla consegna della bozza alle associazioni di categoria al rinvio del consiglio comunale: tutto in poco più di 24 ore - facebook.com facebook

