Maggioranza e opposizione uniti in consiglio comunale per dire ' no' alla violenza sulle donne

Forlitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale di Forlì, nella giornata internazionale per dire basta alla violenza di genere, si è schierato con un gesto simbolico ma di grande sensibilità a tutela di tutte le donne che subiscono in silenzio ogni genere di sopruso e forma di discriminazione. Su richiesta dell’assessora. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

