Il Comune assume due nuovi vigili urbani | in 95 al concorso

Il Comune ha avviato la procedura per l’assunzione di due nuovi vigili urbani, nell’ambito di un concorso che ha visto la partecipazione di 95 candidati. L’obiettivo è rafforzare il controllo del territorio e migliorare la sicurezza cittadina. Nei prossimi giorni, i candidati sostenereanno le varie prove di selezione, in un percorso trasparente e mirato a individuare i profili più idonei per il ruolo.

Parte ufficialmente la procedura concorsuale per l’assunzione di due nuovi vigili urbani. Al concorso, bandito dal Comune per rafforzare il controllo del territorio, sono stati ammessi complessivamente 95 candidati, che nei prossimi giorni affronteranno le diverse fasi di selezione.Prove fisiche. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Comune, un piano di assunzioni. Sono previsti nuovi concorsi per ruoli tecnici e vigili urbani Leggi anche: Monreale, firmano il contratto i vincitori del concorso per vigili urbani La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Comune assume due nuovi vigili urbani: in 95 al concorso; Concorso Comune Qualiano Istruttori e Assistenti Sociali 2026: 7 posti a tempo indeterminato; PINEROLO ASSUME 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE: COME CANDIDARSI; S.M.di Licodia, il Comune assume 2 istruttori tecnici. Santa Teresa, al Comune arrivano nuovi dipendenti "in prestito" e nuovi mezzi - La giunta comunale ha infatti approvato le convenzioni per l’utilizzo di due unità di personale attualmente al Comune di M ... sikilynews.it

Catania, Palazzo degli Elefanti accoglie 109 nuovi dipendenti - CATANIA – Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, e l’assessore al Personale, Viviana Lombardo, hanno accolto questa mattina nella Sala Bellini di Palazzo degli Elefanti i lavoratori interessati dalle ... livesicilia.it

Il Comune assume due operai. Via al concorso per la selezione - Il Comune di Recanati potenziamento della propria struttura operativa prevedendo nel Piano triennale dei fabbisogni di personale l’assunzione, quest’anno, di due nuove unità a tempo pieno e ... ilrestodelcarlino.it

Il Comune di Guidonia Montecelio assume 7 istruttori di Polizia locale (diplomati). Il link al bando nei commenti. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.