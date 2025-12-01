Monreale firmano il contratto i vincitori del concorso per vigili urbani
Sei nuovi istruttori di vigilanza sono entrati ufficialmente a far parte del Corpo di Polizia Municipale di Monreale. I vincitori del concorso bandito dal Comune hanno prestato giuramento questa mattina in Municipio, segnando un importante passo per il potenziamento dell'organico comunale. La cerimonia della firma si è tenuta alla presenza del Sindaco Alberto .
