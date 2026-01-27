Lavori viabilità stravolta Settimane di passione in via Piero della Francesca

La riqualificazione di via Piero della Francesca a Città di Castello ha portato a modifiche alla viabilità e lavori in corso. La zona è soggetta a variazioni temporanee che possono influire sugli spostamenti quotidiani. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare gli spostamenti in anticipo per minimizzare i disagi.

La settimana si è aperta con qualche disagio in più per gli automobilisti di Città di Castello, costretti a fare i conti con l'apertura ufficiale, da ieri, del cantiere in via Piero della Francesca. Quella che è una delle arterie vitali della città, una delle principali vie di collegamento, è interessata dai lavori di sostituzione della condotta del gas-metano da parte di Tecniconsul. Le transenne, posizionate già dalle prime luci dell'alba di ieri, hanno ridisegnato la geografia viaria urbana, trasformando l'abitudinaria percorrenza in un esercizio di ricalcolo. Il disagio maggiore si concentra all'altezza della rotatoria del centro commerciale "Il Castello", dove lo sbarramento fisico impedisce l'accesso alla corsia sud.

