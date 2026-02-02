Con il volto sanguinante chiede aiuto | Mi hanno preso il monopattino Tra i rapinatori un minorenne

Un ragazzo si presenta con il volto sanguinante in strada, chiedendo aiuto. Racconta di essere stato aggredito da due persone, tra cui un minorenne, che gli hanno preso il monopattino e sono fuggiti. La scena si è svolta questa mattina, e ora le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i responsabili.

Prato, 2 febbraio 2026 – Lo hanno colpito in due al volto, per poi rapinarlo del monopattino e allontanarsi sul mezzo. È successo a Prato nelle scorse sere. I rapinatori trovati dalla polizia locale. La vittima è un uomo di 35 anni pakistano, che con il volto ancora sanguinante ha chiesto aiuto a una pattuglia di agenti della polizia locale in moto, raccontando loro la rapina appena subita. Gli agenti hanno rintracciato in breve tempo gli autori, un 20enne, che è stato arrestato, e un 17enne, denunciato e affidato alla famiglia. Controlli straordinari nella notte. Nel corso del fine settimana la polizia locale pratese ha dato vita ad una serie di controlli straordinari notturni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

