La faida in Forza Italia sulla manovra Lotito sconsolato chiede aiuto al ministro Fdi | Mi hanno tagliato gli emendamenti
Uno sfogo. Più con il suo capogruppo che con il governo: “Mi hanno tagliato tutti gli emendamenti, ma sono di buon senso, non è giusto”. La protesta è di mercoledì pomeriggio al Senato e il protagonista è Claudio Lotito, vicepresidente della Commissione Bilancio, istrionico senatore di Forza Italia, presidente della Lazio. Lotito ce l’aveva con il capogruppo del suo partito al Senato Maurizio Gasparri che, a suo dire, avrebbe “tagliato” tutti i suoi emendamenti dalla lista dei segnalati, cioè quelli considerati prioritari. Una faida dentro Forza Italia che va avanti da qualche giorno con Lotito che già lunedì scorso si era sfogato con il relatore della manovra di Forza Italia Dario Damiani, davanti a diversi colleghi della commissione Bilancio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
