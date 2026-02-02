Il Comune di Asti ha deciso di chiarire la propria posizione su tre aree rurali storiche. Si tratta di Cascina Gala, Cascina Gambina e Cascina Volta. L’amministrazione ha comunicato che sta lavorando a progetti di valorizzazione e invita i cittadini a partecipare alle iniziative in corso per tutelare e valorizzare questi luoghi.

Il Comune di Asti ha reso nota una decisione di natura amministrativa e giuridica che coinvolge tre aree rurali storiche: Cascina Gala, Cascina Gambina e Cascina Volta. La situazione nasce da un’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Torino il 23 gennaio 2024, che ha ridefinito il valore delle aree espropriate per la realizzazione del Piano per l’Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.). Questi terreni, ubicati soprattutto nella zona di Collina Volta, furono acquisiti dal Comune negli anni Ottanta per essere destinati alla costruzione di alloggi a canone moderato. Le cooperative che ne hanno realizzato gli immobili avevano versato una somma provvisoria per il pagamento delle indennità di esproprio, con l’impegno di versare un eventuale conguaglio in caso di variazione del valore definitivo delle aree. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comune di Asti chiarisce posizione su tre aree rurali: progetti di valorizzazione e partecipazione cittadina in corso

Approfondimenti su Comune Asti

Il Fai ha individuato 20 “Luoghi del cuore” nelle aree interne e periferie, scelti per interventi di restauro e valorizzazione.

Il Comune di Cesena ha avviato un bando per la costruzione di nuove case popolari su tre aree, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di alloggi a prezzi calmierati.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Comune Asti

Asti aderisce a Piemove per gli universitari sotto i 26 anniIl Comune di Asti aderisce a Piemove - Piemonte Viaggia Studia, l'iniziativa promossa dalla Regione Piemonte per favorire la mobilità sostenibile tra i giovani e incentivare l'utilizzo del trasporto ... ansa.it

Verde selvaggio ad Asti, il Comune straccia il contratto con l'IsamSiepi selvagge, piante distrutte e rami in giro per la città. Dopo mesi di polemiche, il Comune di Asti ha risolto il contratto con la ditta Isam, addetta alla manutenzione del verde pubblico, per ... rainews.it

Uniti si può, Ambiente Asti e Verdi chiedono interventi urgenti a Comune e Provincia per la messa in sicurezza del manto stradale - facebook.com facebook