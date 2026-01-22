aree interne e periferie ecco i 20 luoghi del cuore del fai selezionati per i progetti di restauro e valorizzazione

Il Fai ha individuato 20 “Luoghi del cuore” nelle aree interne e periferie, scelti per interventi di restauro e valorizzazione. Questi siti rappresentano testimonianze di tradizioni, storie e paesaggi naturali a rischio di scomparsa, evidenziando l’importanza di preservare il patrimonio culturale e ambientale meno conosciuto del nostro Paese. Gli interventi mirano a tutelare e riscoprire queste realtà, contribuendo alla loro conservazione e diffusione.

Aree interne e periferie faranno la parte del leone nei nuovi interventi dei «Luoghi del cuore». Venti progetti in undici regioni, selezionati attraverso il bando legato alla XII edizione del censimento, cui andrà un contributo economico dal Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo: 700mila euro in totale, la cifra più alta mai stanziata a sostegno del programma, a beneficio di luoghi poco noti o poco valorizzati, spesso a rischio «che incarnano e raccontano la nostra civiltà, l’identità italiana, la memoria collettiva e costituiscono un patrimonio di storia, arte e natura ricchissimo e vario». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

