' La gentilezza' progetto della Provincia ammesso e finanziato dal Ministero

La Provincia di Caserta è stata ufficialmente ammessa e ha ricevuto il finanziamento nell’ambito del progetto “Province X Giovani”, un’iniziativa nazionale volta a sostenere le politiche giovanili. Questa opportunità permette all’ente di sviluppare e promuovere interventi rivolti ai giovani, favorendo il loro coinvolgimento e la crescita nel territorio. La partecipazione sottolinea l’impegno della Provincia nel creare condizioni favorevoli per lo sviluppo delle nuove generazioni.

Boschi e cambiamenti climatici, finanziato il progetto con la Provincia di Lecco

La Provincia di Lecco ha ottenuto un finanziamento di 116.000 euro per il progetto Mapfor, volto alla mappatura delle strutture forestali periurbane. L’obiettivo è analizzare rischi e resilienza legati ai cambiamenti climatici, contribuendo alla gestione sostenibile delle aree verdi. Il progetto, realizzato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Svizzera 2021-27, mira a migliorare la tutela ambientale e la pianificazione territoriale nel territorio lecchese.

