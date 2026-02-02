Competenze LifeComp al via il corso UE | Costruire i giovani per il futuro Si inizia il 9 febbraio

Il corso per docenti sulle competenze LifeComp parte il 9 febbraio sulla piattaforma europea. È un’opportunità per gli insegnanti di aggiornarsi e imparare a preparare meglio i giovani per il futuro. La formazione dura alcuni giorni e si svolge online, permettendo a chiunque di partecipare senza muoversi da casa.

Al via il 9 febbraio sulla European School Education Platform il corso per docenti dedicato alle competenze LifeComp. Un percorso pratico e flessibile per sviluppare abilità personali e sociali negli studenti. Iscrizioni aperte, previsto certificato finale. La Commissione Europea lancia una nuova edizione del corso online dedicato al framework LifeComp. L'iniziativa, ospitata sulla European School Education Platform, mira a fornire agli educatori strumenti concreti per sviluppare le competenze personali e sociali degli studenti. Le attività didattiche inizieranno il 9 febbraio 2026 e termineranno il 25 febbraio 2026.

