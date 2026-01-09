Al Polo Tecnologico un corso gratuito per aiutare i giovani a costruire il futuro

Al Polo Tecnologico di Navacchio, prende il via Presence Catalyst, un corso gratuito dedicato ai giovani tra i 18 e i 34 anni che non studiano né lavorano. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di competenze personali e professionali, offrendo strumenti utili per affrontare il mercato del lavoro e costruire un futuro più consapevole. Il percorso si rivolge a chi desidera migliorare le proprie prospettive e acquisire nuove capacità.

Pisa, 9 gennaio 2026 – Al Polo Tecnologico di Navacchio sta per partire Presence Catalyst, un corso gratuito rivolto a giovani tra i 18 e i 34 anni che attualmente non studiano e non lavorano, pensato per rafforzare la consapevolezza personale e la presenza nel mondo professionale. Presence Catalyst è un percorso esperienziale di 50 ore che unisce tecniche di comunicazione, sviluppo delle soft skills e strumenti di crescita personale con l’obiettivo di aiutare i partecipanti a riconoscere e valorizzare i propri talenti e ad affrontare con maggiore efficacia i contesti relazionali e lavorativi. Durante il corso i partecipanti potranno sperimentare percorsi di empowerment, cambiamento e team building, focalizzare i propri talenti e i propri obiettivi personali e professionali in modo coerente con i propri valori e sviluppare competenze trasversali fondamentali per la costruzione del proprio percorso professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

