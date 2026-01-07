Al Polo Tecnologico di Navacchio un corso gratuito per aiutare i giovani a costruire il proprio percorso professionale
Al Polo Tecnologico di Navacchio nasce Presence Catalyst, un corso gratuito dedicato a giovani tra i 18 e i 34 anni che non studiano né lavorano. L’obiettivo è supportare i partecipanti nel rafforzare le competenze di consapevolezza personale e di presenza nel contesto professionale, offrendo strumenti utili per costruire un proprio percorso lavorativo. Un’opportunità concreta per chi desidera avvicinarsi al mondo del lavoro con maggiore sicurezza.
Al Polo Tecnologico di Navacchio sta per partire Presence Catalyst, un corso gratuito rivolto a giovani tra i 18 e i 34 anni che attualmente non studiano e non lavorano, pensato per rafforzare la consapevolezza personale e la presenza nel mondo professionale.Presence Catalyst è un percorso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Polo chimico, il Pd sostiene il percorso avviato dalla Regione: "Costruire un progetto condiviso"
Leggi anche: Orienta Puglia 2025, la fiera che guida i giovani a scoprire, scegliere e costruire il proprio futuro
Corso per esperti dell’innovazione al Polo Tecnologico di Navacchio - Il Polo Tecnologico di Navacchio organizza un corso di formazione gratuito nell’ambito di ‘Giovanisì’, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, che consente di acquisire le ... lanazione.it
Innovazione Corso al polo di Navacchio - Il Polo Tecnologico di Navacchio organizza un corso di formazione gratuito nell’ambito di Giovanisì che consente di acquisire le competenze per diventare esperti nella pianificazione di strategie e ... lanazione.it
Il raid notturno al Polo tecnologico “Carlo Rambaldi” di Lamezia. La scoperta alla riapertura della scuola. Al vaglio le immagini di videosorveglianza - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.