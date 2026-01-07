Al Polo Tecnologico di Navacchio un corso gratuito per aiutare i giovani a costruire il proprio percorso professionale

Al Polo Tecnologico di Navacchio nasce Presence Catalyst, un corso gratuito dedicato a giovani tra i 18 e i 34 anni che non studiano né lavorano. L’obiettivo è supportare i partecipanti nel rafforzare le competenze di consapevolezza personale e di presenza nel contesto professionale, offrendo strumenti utili per costruire un proprio percorso lavorativo. Un’opportunità concreta per chi desidera avvicinarsi al mondo del lavoro con maggiore sicurezza.

