compagnie aeree a caccia di migliaia di piloti hostess e tecnici

Le compagnie aeree di tutto il mondo cercano urgentemente migliaia di piloti, hostess e tecnici. La domanda è alta, e molte aziende fanno fatica a trovare personale qualificato. La carenza di addetti si fa sentire in un settore che sta cercando di riprendersi dalla pandemia.

Roma, 2 feb. (AdnkronosLabitalia) - Le compagnie aeree di tutto il mondo sono a caccia di migliaia di piloti, assistenti di volo e tecnici di manutenzione. La crescita esponenziale del trasporto aereo, anche in Italia, nei prossimi anni richiederà infatti un notevole aumento di nuovi professionisti qualificati. E' quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dai due colossi aeronautici mondiali, la statunitense Boeing e l'europea Airbus. Secondo la Boeing, entro il 2044 nel mondo saranno necessari 600mila nuovi piloti, 1 milione di hostess e steward e 710mila tecnici. Simili le stime di Airbus, che sempre fino al 2044 prevede che saranno assunti a livello globale 633mila piloti, 1,01 milioni di assistenti di volo e 705mila tecnici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

