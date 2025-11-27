La Guardia di Finanza di Milano multa 100 compagnie aeree per evasione fiscale
AGI - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno individuato una presunta evasione fiscale per oltre 2 milioni di euro nel settore dei voli privati. L'operazione condotta dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Linate, si legge in una nota, si è concentrata sul mancato versamento dell'imposta che i passeggeri di voli privati corrispondono alle compagnie aeree che forniscono il servizio di aerotaxi. Partendo dal monitoraggio dei voli operati da circa 100 compagnie aeree private straniere, è stata condotta un'analisi incrociando le informazioni relative al traffico aereo con quelle contenute nelle banche dati in uso alla Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Agi.it
