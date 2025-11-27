La Guardia di Finanza di Milano multa 100 compagnie aeree per evasione fiscale

Agi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno individuato una presunta evasione fiscale per oltre 2 milioni di euro nel settore dei voli privati. L'operazione condotta dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Linate, si legge in una nota, si è concentrata sul mancato versamento dell'imposta che i passeggeri di voli privati corrispondono alle compagnie aeree che forniscono il servizio di aerotaxi. Partendo dal monitoraggio dei voli operati da circa 100 compagnie aeree private straniere, è stata condotta un'analisi incrociando le informazioni relative al traffico aereo con quelle contenute nelle banche dati in uso alla Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Agi.it

la guardia di finanza di milano multa 100 compagnie aeree per evasione fiscale

© Agi.it - La Guardia di Finanza di Milano multa 100 compagnie aeree per evasione fiscale

Altre letture consigliate

guardia finanza milano multaLa Guardia di Finanza di Milano multa 100 compagnie aeree per evasione fiscale - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno individuato una presunta evasione fiscale per oltre 2 milioni di euro nel settore dei voli privati. Da msn.com

guardia finanza milano multaLa Guardia di finanza in azione a Milano Linate: scoperta evasione per più di 2 milioni di euro - Sono state sanzionate nelle scorse ore dalla Guardia di finanza di Milano un centinaio di compagnie aeree straniere: scoperta, infatti, un'evasione di oltre 2 m ... Lo riporta settenews.it

guardia finanza milano multaMilano: scoperta evasione da oltre 2 mln di € sui voli privati. Sanzionate 100 compagnie aeree straniere - La Guardia di Finanza di Milano ha rilevato l'evasione fiscale di aerotaxi a Linate ed ha sanzionato 100 compagnie aeree straniere ... Scrive ilmetropolitano.it

Cerca Video su questo argomento: Guardia Finanza Milano Multa