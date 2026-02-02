Com’era davvero Angelo con le sembianze di Giorgia Meloni svelata la foto prima del restauro

Una foto dell’angelo della Cappella del Crocifisso nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha fatto il giro sui social. Mostra com’era l’angelo prima del restauro, e subito sono scattate le reazioni. L’immagine ritrae Angelo con le sembianze di Giorgia Meloni, e molti si sono chiesti cosa ci sia dietro. La scoperta ha aperto un dibattito tra esperti e cittadini, tra chi vede un’ironica coincidenza e chi invece si interroga sul significato del restauro. La vicenda si sta facendo sempre più virale

Il caso dell'angelo della Cappella del Crocifisso nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha iniziato a circolare in modo quasi sommesso, come una curiosità per addetti ai lavori, ma con il passare delle ore si è trasformato in un vero e proprio dibattito che intreccia arte, restauro e attualità politica. A colpire, fin dai primi sguardi, è soprattutto un dettaglio: il volto del cherubino, oggi molto diverso rispetto a quello originario, tanto da evocare le sembianze della premier Giorgia Meloni. Osservando le immagini che circolano in rete, il confronto appare evidente. Il cherubino originale aveva lineamenti più morbidi, infantili, quasi stilizzati, in linea con la tradizione iconografica sacra.

