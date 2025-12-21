Biathlon Rebecca Passler sfiora la top ten nella mass start di Annecy-Le Grand Bornand Wierer in difficoltà al tiro
La 12.5 km mass start femminile, prima gara stagionale nel format con partenza in linea della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, andata in scena ad Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, vede la buona prestazione di Rebecca Passler, che chiude 11ma, mentre va in difficoltà Dorothea Wierer, 27ma, infine un malanno di stagione mette fuori combattimento Lisa Vittozzi, che dà forfait. La vittoria va alla norvegese Maren Kirkeeide, che rafforza il pettorale blu di miglior under 23 del circuito maggiore, commettendo un solo errore al tiro e vincendo in 32’53?2, beffando in un arrivo in volata a tre le francesi Lou Jeanmonnot, che consolida la leadership nella generale chiudendo seconda, con 1920 al tiro, a 0?3, e Justine Braisaz-Bouchet, terza, con un solo bersaglio mancato, a 0?8. 🔗 Leggi su Oasport.it
