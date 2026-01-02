Nuvolí AltaFratte Padova inaugura il 2026 sfidando la capolista Talmassons
La Nuvolí AltaFratte Padova inizia il 2026 affrontando una sfida importante contro la capolista Talmassons. Domenica, le gialloblù saranno ospiti del Cda Talmassons a Latisana, rappresentando il primo banco di prova significativo del nuovo anno. Una partita che testerà le ambizioni della squadra e la sua capacità di reagire a un avversario di alto livello.
Il 2026 della Nuvolí AltaFratte Padova si apre con una sfida di peso: domenica le tigri gialloblù saranno ospiti della capolista Cda Talmassons a Latisana, in quello che si preannuncia come il primo vero banco di prova del nuovo anno. Dopo aver superato l’ultima trasferta del 2025 in casa della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Disney plus conquista il miglior k drama del 2026 sfidando netflix
Leggi anche: I consiglieri provinciali AFDS a Talmassons: al via l’organizzazione del congresso 2026
Nuvolí AltaFratte Padova inaugura il 2026 sfidando la capolista Talmassons - La squadra di coach Sinibaldi comincia l'anno nuovo in Friuli contro la battistrada Talmassons a Latisana. padovaoggi.it
PRIMO MATCH DELL’ANNO A LATISANA! Il 2026 si aprirà con una nuova sfida casalinga per le Pink Panthers! CDA Volley Talmassons FVG vs Nuvolí AltaFratte Volley Padova domenica 4 gennaio – ore 17:00 Palazzetto dello Sport di Latisana - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.