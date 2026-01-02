Nuvolí AltaFratte Padova inaugura il 2026 sfidando la capolista Talmassons

Da padovaoggi.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Nuvolí AltaFratte Padova inizia il 2026 affrontando una sfida importante contro la capolista Talmassons. Domenica, le gialloblù saranno ospiti del Cda Talmassons a Latisana, rappresentando il primo banco di prova significativo del nuovo anno. Una partita che testerà le ambizioni della squadra e la sua capacità di reagire a un avversario di alto livello.

Il 2026 della Nuvolí AltaFratte Padova si apre con una sfida di peso: domenica le tigri gialloblù saranno ospiti della capolista Cda Talmassons a Latisana, in quello che si preannuncia come il primo vero banco di prova del nuovo anno. Dopo aver superato l’ultima trasferta del 2025 in casa della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Disney plus conquista il miglior k drama del 2026 sfidando netflix

Leggi anche: I consiglieri provinciali AFDS a Talmassons: al via l’organizzazione del congresso 2026

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

nuvol237 altafratte padova inauguraNuvolí AltaFratte Padova inaugura il 2026 sfidando la capolista Talmassons - La squadra di coach Sinibaldi comincia l'anno nuovo in Friuli contro la battistrada Talmassons a Latisana. padovaoggi.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.