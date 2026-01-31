Bergamo per la salvezza Costa Volpino per i sogni | domenica da bottino pieno

Da ecodibergamo.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica importante per la pallavolo bergamasca. Le rossoblù di Cervellin cercano di fermare la serie negativa in A1 contro Perugia, dopo cinque sconfitte di fila. Nel frattempo, a Costa Volpino, la Cbl punta a raccogliere punti nella prima partita in casa della Pool Promozione contro Padova. Due sfide diverse, ma entrambe decisive per il futuro delle squadre orobiche.

VOLLEY. Domenica 1 febbraio (ore 17) doppio impegno cruciale per la pallavolo orobica: in A1 le rossoblù di Cervellin cercano il successo a Perugia dopo 5 ko di fila; in A2 la Cbl debutta in casa nella Pool Promozione contro Padova. Tre punti, due fronti: Bergamo per la salvezza in A1, Costa Volpino per i sogni in A2. La pallavolo femminile orobica punta l’en plein domenica primo febbraio, anche se il palcoscenico, il contesto e l’obiettivo sono differenti. Dopo 5 ko di fila le rossoblù di Cervellin non possono sbagliare a Perugia (alle 17) contro le umbre dell’ex tecnico Micoli, ultime in classifica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamo per la salvezza costa volpino per i sogni domenica da bottino pieno

© Ecodibergamo.it - Bergamo per la salvezza, Costa Volpino per i sogni: domenica da bottino pieno

Approfondimenti su Bergamo Costa Volpino

Bergamo e Juvi esultano. Trasferte con bottino pieno

La Mascio Bergamo ottiene una vittoria importante in trasferta contro Cento, con il punteggio di 67-71.

Volley Bergamo a un passo dal bottino pieno con Chieri ma il tie-break è stregato

Il Volley Bergamo 1991 conclude il primo match del 2026 con un punto importante contro Chieri, dimostrando determinazione e crescita.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bergamo Costa Volpino

Argomenti discussi: Bergamo per la salvezza, Costa Volpino per i sogni: domenica da bottino pieno; Scontro salvezza: domenica la Wash4Green ospita San Giovanni In Marignano; Serie D Girone B, la Real Calepina fa suo il match salvezza con la Varesina. Decide la doppietta di Semprini: le immagini (VIDEO); Black Angels, la carica di Markovic: Noi continuiamo a lottare.

Bergamo per la salvezza, Costa Volpino per i sogni: domenica da bottino pienoTre punti, due fronti: Bergamo per la salvezza in A1, Costa Volpino per i sogni in A2. La pallavolo femminile orobica punta l’en plein domenica primo febbraio, anche se il palcoscenico, il contesto e ... ecodibergamo.it

bergamo per la salvezzaLa Bartoccini MC Restauri non può sbagliare contro BergamoSe non è una partita decisiva poco ci manca. Domenica 1 febbraio in casa contro Bergamo, la Bartoccini MC Restauri non può sbagliare. Deve provare a fare tutto quello che serve per superare Bergamo e ... umbria24.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.