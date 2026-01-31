Bergamo per la salvezza Costa Volpino per i sogni | domenica da bottino pieno
Domenica importante per la pallavolo bergamasca. Le rossoblù di Cervellin cercano di fermare la serie negativa in A1 contro Perugia, dopo cinque sconfitte di fila. Nel frattempo, a Costa Volpino, la Cbl punta a raccogliere punti nella prima partita in casa della Pool Promozione contro Padova. Due sfide diverse, ma entrambe decisive per il futuro delle squadre orobiche.
VOLLEY. Domenica 1 febbraio (ore 17) doppio impegno cruciale per la pallavolo orobica: in A1 le rossoblù di Cervellin cercano il successo a Perugia dopo 5 ko di fila; in A2 la Cbl debutta in casa nella Pool Promozione contro Padova. Tre punti, due fronti: Bergamo per la salvezza in A1, Costa Volpino per i sogni in A2. La pallavolo femminile orobica punta l’en plein domenica primo febbraio, anche se il palcoscenico, il contesto e l’obiettivo sono differenti. Dopo 5 ko di fila le rossoblù di Cervellin non possono sbagliare a Perugia (alle 17) contro le umbre dell’ex tecnico Micoli, ultime in classifica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
