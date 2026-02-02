Colloqui Iran-Usa forse molto presto

Nei prossimi giorni, Iran e Stati Uniti potrebbero iniziare di nuovo i colloqui. Secondo l’agenzia Tasnim, vicina alle Guardie rivoluzionarie, ci sono segnali che le due parti si preparino a riprendere il dialogo ufficiale. Ancora non ci sono conferme ufficiali, ma le fonti parlano di un possibile riavvio a breve.

13.35 E' probabile che Iran e Usa avviino i colloqui nei prossimi giorni, scrive l' agenzia Tasnim, affiliata alle Guardie rivoluzionarie citando fonti informate. Araghchi,ministro degli Esteri iraniano e Witkoff, inviato speciale di Trump, guideranno i negoziati, ma data e luogo non sono ancora stati definiti. Washington ha invitato Teheran a interrompere le sue attività nucleari sennò il Paese subirà un attacco militare. L' Iran avrebbe accettato di consegnare le scorte di 400Kg di uranio arricchito, probabilmente alla Turchia.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lasciato l'aeroporto Ben Gurion per recarsi negli Stati Uniti, dove incontrerà il presidente Donald Trump.

Pressure mounts on Iran as Trump warns of consequences and protests grow

Iran-Usa, c’è l’ordine del regime: via ai colloqui con Washington per il nucleareIl presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha ordinato l'inizio di colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Fars, precisando che i colloqui dovranno riguardare esc ... msn.com

Teheran minaccia: Eserciti europei considerati terroristi. Nuove sanzioni Usa all'IranLo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, in una dichiarazione, ha condannato la designazione delle Guardie Rivoluzionarie come organizzazione terroristica da parte dell'Ue, avvertendo: Le ... tg24.sky.it

I SEGNALI USA DI DISPONIBILITÀ AI COLLOQUI CON L'IRAN Secondo quanto riferito da Axios, l'amministrazione Trump ha comunicato all'Iran di essere pronta a negoziare un accordo nucleare. Egitto, Turchia e Qatar stanno lavorando per organizzare u - facebook.com facebook