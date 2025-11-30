La Cnn | Colloqui Usa-Kiev duri ma molto costruttivi
I colloqui in Florida tra alti funzionari statunitensi e una delegazione ucraina, volti a porre fine alla guerra in Ucraina, sono "duri ma molto costruttivi". Lo ha dichiarato alla Cnn una fonte a conoscenza diretta dei negoziati. La fonte ha affermato che l'incontro ha incluso la discussione di alcune delle "questioni più delicate" per la risoluzione della guerra. Nel frattempo, il primo viceministro degli Esteri ucraino Sergiy Kyslytsya ha condiviso sui social media una valutazione ottimistica dei colloqui. "È stato un buon inizio per l'incontro in corso. Molto coinvolgente e finora costruttivo", ha detto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
