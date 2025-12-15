Kiev | Con gli Usa colloqui produttivi puntiamo a un accordo entro fine giornata Ottimismo a Washington

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi due giorni, i negoziati tra Ucraina e Stati Uniti sono stati descritti come costruttivi e produttivi, segnando progressi concreti. Kiev esprime ottimismo e punta a raggiungere un accordo entro la fine della giornata, sottolineando l'importanza di un'intesa rapido per rafforzare le relazioni e le strategie comuni.

kiev con gli usa colloqui produttivi puntiamo a un accordo entro fine giornata ottimismo a washington

© Feedpress.me - Kiev: "Con gli Usa colloqui produttivi, puntiamo a un accordo entro fine giornata". Ottimismo a Washington

«Negli ultimi due giorni i negoziati tra Ucraina e Usa sono stati costruttivi e produttivi, con progressi concreti. Ci auguriamo di raggiungere un accordo che ci avvicini alla pace entro la fine della giornata». Lo scrive su X il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov invitando a «non lasciarsi ingannare da voci e provocazioni» che circolano «sui media con speculazioni anonime». Usa, crediamo. Feedpress.me

Delegazione ucraina in Usa, Rubio: «Colloqui molto produttivi»

Video Delegazione ucraina in Usa, Rubio: «Colloqui molto produttivi»

kiev usa colloqui produttiviKiev, con Usa colloqui produttivi, puntiamo ad accordo entro fine giornata - "Negli ultimi due giorni i negoziati tra Ucraina e Usa sono stati costruttivi e produttivi, con progressi concreti. msn.com

kiev usa colloqui produttiviKiev: "Colloqui produttivi con gli Usa, puntiamo all'accordo entro oggi" - Proseguono gli incontri nel tentativo di garantire un percorso di pace e sicurezza per l'Ucraina e l'Europa. msn.com