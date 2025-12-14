Valtur | blackout nell' ultimo quarto contro Bergamo si interrompe la striscia vincente

La partita tra New Basket Brindisi e Gruppo Mascio Bergamo si è conclusa con una sconfitta per gli ospiti, interrompendo una serie positiva di cinque vittorie. La gara, disputata a Monza, ha visto i padroni di casa prevalere con un punteggio di 95-80, segnando un cambio di passo per la squadra brindisina nell’ultimo quarto.

© Brindisireport.it - Valtur: blackout nell'ultimo quarto, contro Bergamo si interrompe la striscia vincente

