Rana sbanca il campo di Cuneo e mette nel mirno la vetta della classifica
Cinque vittorie consecutive, nove in dieci giornate di Superlega. Domenica la Rana Verona ha aggiunto un altro tassello al suo campionato, imponendosi con autorevolezza sul campo della MA Acqua San Bernardo Cuneo. Nelle fasi cruciali gli scaligeri hanno fatto valere la propria qualità, comandando. 🔗 Leggi su Veronasera.it
