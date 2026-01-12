UeD la reazione Gianmarco dopo la confessione choc di Ciro su Martina | È scioccato

Gianmarco Steri ha mostrato una reazione di sorpresa dopo la confessione di Ciro Solimeno riguardo a Martina De Ioannon a Uomini e Donne. La dichiarazione ha suscitato attenzione tra i protagonisti del programma, lasciando intendere un possibile impatto sulla loro percezione e sui sviluppi futuri della vicenda. La situazione rimane sotto osservazione, mentre i protagonisti affrontano le conseguenze di quanto emerso durante la trasmissione.

Pare che Gianmarco Steri non stia reagendo positivamente alla confessione di Ciro Solimeno a Uomini e Donne sul Trono di Martina De Ioannon. Solo oggi, di fronte alle telecamere, il tronista ha deciso di confessare alla redazione – prima della nuova registrazione – che durante la passata edizione ha infranto il regolamento con l’ex fidanzata. Ebbene i due si vedevano e sentivano, tenendo all’oscuro tutti coloro che lavorano nel programma di Maria De Filippi. Una confessione che arriva in modo inaspettato e che lascia tutti di stucco. In particolare, sembra che Steri non se lo aspettasse proprio. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Cristiana ed Ernesto ricreano l'esterna in camerino di Martina e Gianmarco: caos a Uomini e Donne.

