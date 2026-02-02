Cinque giorni di tensione a Catanzaro | il Comune tra emergenza servizi e pressione sociale

Cinque giorni di tensione a Catanzaro. La città vive un momento difficile, con il Comune sotto pressione per le difficoltà della municipalizzata Catanzaro Servizi. La crisi economica si fa sentire e i cittadini chiedono risposte concrete. La situazione è diventata insostenibile, con proteste e preoccupazioni che aumentano di giorno in giorno.

A Catanzaro, cinque giorni di tensione hanno portato il Comune al centro di un’emergenza che va oltre i servizi pubblici: la sopravvivenza stessa della municipalizzata Catanzaro Servizi, in bilico tra crisi economica e pressione sociale crescente. Il nodo è la seduta del Consiglio comunale convocata per il 6 febbraio, che dovrà decidere sull’approvazione del piano industriale 2026-2030, un documento che potrebbe segnare il destino di un’azienda che, per anni, ha gestito servizi fondamentali per la città. La decisione, però, non è solo tecnica: è politica, sociale, economica. Il Comune, guidato dal sindaco Nicola Fiorita, si trova in una posizione delicata, con la necessità di bilanciare il risanamento finanziario con la continuità dei servizi essenziali per i cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Comune di Catanzaro ha iniziato a versare metà dello stipendio di dicembre ai dipendenti di Catanzaro Servizi.

I consiglieri di opposizione a Catanzaro smentiscono il Comune: nessuno dei dipendenti ha ancora ricevuto gli stipendi di dicembre o gennaio 2026.

