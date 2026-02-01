Catanzaro Servizi l’opposizione smentisce il Comune | Nessuno stipendio è stato pagato

I consiglieri di opposizione a Catanzaro smentiscono il Comune: nessuno dei dipendenti ha ancora ricevuto gli stipendi di dicembre o gennaio 2026. La questione mette in crisi la gestione dell’azienda pubblica, mentre i lavoratori aspettano da settimane le loro buste paga.

Nessun stipendio è stato pagato ai dipendenti di Catanzaro Servizi, né per il mese di dicembre né per gennaio 2026, secondo una dichiarazione congiunta dei consiglieri comunali di opposizione. L’affermazione, resa pubblica il 31 gennaio, mette in chiaro una situazione che, nonostante le voci circolate nelle ultime ore, non ha subito alcun aggiornamento positivo. I consiglieri, tra cui Francesco Assisi, Emanuele Ciciarello, Lea Concolino, Sergio Costanzo, Valerio Donato, Manuel Laudadio, Luigi Levato, Alessandra Lobello, Gianni Parisi, Francesco Passafaro, Antonello Talerico e Stefano Veraldi, hanno smentito in maniera decisa le notizie secondo cui il Comune avrebbe effettuato un versamento parziale degli arretrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

