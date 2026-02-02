Un episodio di tensione si è verificato ieri nel quartiere Rogoredo a Milano. Quattro agenti delle Uopi, le unità specializzate di intervento rapido, sono intervenuti dopo che un uomo cinese aveva aperto il fuoco contro di loro. L’uomo, che aveva rubato la pistola a un vigilante, è stato colpito e ferito durante lo scontro. La polizia ha avviato le indagini e ha iscritto i quattro agenti nel registro degli indagati.

Scriminante che di fatto, al termine delle indagini a garanzia, può portare all’archiviazione del reato. Uno di loro, in particolare, ha sparato al 30enne. Nel fascicolo, coordinato dal procuratore Marcello Viola e dalla pm Simona Ferraiuolo e con accertamenti della Squadra mobile, il 30enne Liu Wenham, in condizioni gravissime, è indagato invece per tentato omicidio, rapina e lesioni, tutti reati aggravati, minacce gravi e porto di arma, ossia quella pistola portata via ad una guardia giurata colpita con una mazza di ferro. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Cinese spara alla polizia, che risponde: 4 agenti indagati

Approfondimenti su Rogoredo Polizia

Un nuovo scontro tra ladri e forze dell’ordine scuote ancora Rogoredo a Milano.

Un uomo ha rapinato una guardia giurata, strappandole la pistola.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Rogoredo Polizia

Argomenti discussi: L'uomo che ha sparato alla polizia girava con una catena: Picchio chi mi infastidisce; Milano, rapinatore ruba pistola e spara alla polizia che lo ferisce gravemente. Ancora a Rogoredo; Ruba la pistola a un vigilante, poi sparatoria con la polizia. È gravissimo, problemi psicologici; Milano, ruba pistola a vigilante e poi spara a polizia. Colpito dagli agenti: è gravissimo.

Ruba una pistola e spara alla polizia, chi è il 30enne cinese ferito: era scomparso da giorniLa ricostruzione della sparatoria in piazza Mistral e l'aggressione, il giorno prima, a un altro vigilante per cui aveva rimediato una denuncia. L'uomo, irregolare in Italia, risulta fosse scomparso ... milanotoday.it

Milano, uomo di nazionalità cinese spara: la polizia risponde e lo colpisce. È graveIl fatto è avvenuto ancora una volta a Rogoredo. L'uomo., che ora è in condizioni gravissime, si era impossessato di una pistola dopo aver preso a ... avvenire.it

Milano, ruba pistola a un vigilante e spara alla polizia Un uomo di origine cinese è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Niguarda dopo essere rimasto gravemente ferito in una sparatoria con la polizia a Milano. L’episodio è avvenuto ieri in zona Rogor - facebook.com facebook

#Rogoredo: 25enne, di nazionalità cinese, rubato a un vigilante una pistola e poi spara alla #Polizia che cerca di fermarlo. Colpito dagli agenti è in gravi condizioni x.com