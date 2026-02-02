Ancora Rogoredo | spara alla Polizia che risponde al fuoco 25enne è gravissimo

Un nuovo scontro tra ladri e forze dell’ordine scuote ancora Rogoredo a Milano. Questa volta, un giovane di 25 anni ha aperto il fuoco contro la Polizia, che ha risposto sparando. L’uomo è rimasto gravemente ferito e ora si trova in condizioni critiche. È il secondo episodio in pochi giorni, dopo l’assalto a un vigilante che era finito con uno scontro a fuoco. La zona resta sotto pressione, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce sulla vicenda.

Pomeriggio di sangue a Milano dopo l'assalto a un vigilante: è il secondo scontro a fuoco in una settimana Erano. Erano circa le ore 14:00 del primo febbraio. La quiete di piazza Mistral (Rogoredo) è stata spezzata dal suono dei primi colpi di arma da fuoco. Un giovane di 25 anni, di origini asiatiche, si trova ora ricoverato in condizioni disperate presso l'ospedale. Questo dopo essere rimasto vittima di una drammatica risposta armata da parte della Polizia. Tutto ha avuto inizio poco prima della sparatoria. Il ragazzo ha aggredito brutalmente una guardia giurata colpendola alla testa con un bastone.

Sparatoria a Milano, morto un 28enne colpito da agente in borghese. «Aveva una pistola a salve»

