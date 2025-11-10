Cinema a colazione domenica 16 novembre Quinto potere al Centro artistico Il Grattacielo
Domenica 16 novembre, per la rassegna cinematografica Cinema a colazione, dedicata a “Divi, Miti e Cult”, al Centro Artistico Il Grattacielo sarà proiettato il film “Quinto potere” (1977 – 2h1m) di Sidney Lumet. Introduce il film Enrico Battocchi. L’evento, come di consueto prevede la colazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
