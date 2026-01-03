Venere Saturno Giove in opposizione la Luna e gli altri eventi astronomici di gennaio | cosa devi sapere e dove guardare

A gennaio, gli appassionati di astronomia possono osservare diversi eventi significativi, tra cui la Luna del Lupo del 3 gennaio e l’opposizione di Giove il 10 gennaio, che sarà visibile per tutta la notte. Inoltre, il mese vedrà la presenza di Venere, Saturno e altri corpi celesti, offrendo opportunità di osservazione e approfondimento. Ecco cosa sapere e dove guardare per seguire al meglio gli eventi astronomici di questo mese.

Dopo la luna piena del 3 gennaio, nota come Luna del Lupo, per gli appassionati la data da tenere d'occhio è il 10 gennaio, quando si verificherà l'opposizione al Sole di Giove e il pianeta sarà visibile per tutta la notte. Ecco gli eventi astronomici del cielo di gennaio da osservare. Eventi astronomici del cielo di gennaio. Le lunghe notti invernali e l'aria spesso più limpida creano condizioni ideali per osservare pianeti, stelle e oggetti del cielo profondo. Il mese di gennaio è segnato da importanti congiunzioni con il Sole, dal passaggio di Saturno in una nuova costellazione e, soprattutto, dall'opposizione di Giove, che domina la scena celeste.

Giove protagonista del cielo a gennaio, più vicino e luminoso - Giove sarà il protagonista del cielo di gennaio: si mostrerà nelle migliori condizioni di osservazione, alla minima distanza dalla Terra e alla sua massima luminosità. ansa.it

