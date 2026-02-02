Ciclismo su pista | podio per l’inseguimento a squadre femminile Quarti Paternoster e Bianchi

L’Italia conquista un bronzo nell’inseguimento a squadre femminile agli Europei di ciclismo su pista a Konya. La squadra composta da Paternoster e Bianchi si piazza sul podio, portando a casa una medaglia importante in una gara molto difficile. La Gran Bretagna ha stabilito il nuovo record del mondo, mentre la Germania si è piazzata seconda. La squadra italiana ha dato il massimo, chiudendo con un risultato che fa ben sperare per le prossime competizioni.

Un'altra medaglia per l'Italia agli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya. L'inseguimento a squadre al femminile è riuscito ad agguantare un bellissimo bronzo in una gara dal livello altissimo che ha visto la Gran Bretagna trovare il nuovo record del mondo davanti alla Germania. In questa seconda giornata arrivano però due legni per gli azzurri. Letizia Paternoster è quarta nella sua eliminazione: vince la fuoriclasse belga Lotte Kopecky davanti alla francese Victoire e alla tedesca Lea Lin Teutenberg. Quarto anche Matteo Bianchi nel chilometro da fermo: 58.860 per l'azzurro che chiude alle spalle del vincitore, il britannico Joseph Truman (57.

