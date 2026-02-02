LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | quartetto donne azzurro di bronzo! Paternoster e Bianchi ai piedi del podio

Il quartetto femminile azzurro conquista il bronzo agli Europei di ciclismo su pista del 2026. Paternoster e Bianchi sono arrivati ai piedi del podio, lasciando l’Italia con una medaglia di bronzo e un risultato che fa sperare. La gara si è conclusa poco fa, e gli appassionati seguono con attenzione le prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 19.28: Arriva la seconda medaglia per l'Italia in questa seconda giornata con il quartetto femminile. Peccato per Paternoster e Bianchi che si sono fermati al quarto posto rispettivamente nell'eliminazione e nel km da fermo 19.26: ORO ALLA DANIMARCA che domina dall'inizio alla fine ma non riesce a ritoccare il record mondiale con 3'42?330. Argento per la Svizzera con 3'47?033 19.21: Ora la finale tra Danimarca e Svizzera 19.19: Netta affermazione della Gran Bretagna che va addirittura a prendere la Francia al termine di una finale a senso unico 19. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Quartetto donne azzurro di bronzo! Paternoster e Bianchi ai piedi del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.15: Ora Francia contro Gran Bretagna per il bronzo maschile 19.14: Argento per la Germania e bronzo per ...

