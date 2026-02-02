Ciclismo su pista | bronzo per l’inseguimento a squadre donne

L’Italia torna a salire sul podio agli Europei di ciclismo su pista a Konya. Le donne dell’inseguimento a squadre hanno conquistato il bronzo, regalando una medaglia importante alla spedizione azzurra. La gara è stata dura, con le italiane che hanno dato tutto in una giornata che ha visto altissimi livelli tecnici.

Arriva un’altra medaglia per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista in corso a Konya. Protagoniste questa volta le azzurre dell’inseguimento a squadre femminile, capaci di conquistare un prestigioso bronzo al termine di una giornata combattuta e di altissimo livello tecnico. L’Italia agguanta un bellissimo terzo posto superando la Francia nella corsa al bronzo. Le azzurre, schierate con Martina Venturelli, Elisa Balsamo, Letizia Paternoster e Sara Sanarin, sono riuscite ad imporsi con autorità. Dopo una prima parte più equilibrata, da metà gara in poi il quartetto azzurro ha preso il controllo della sfida, costruendo un vantaggio netto nonostante qualche piccola sbavatura nel finale.🔗 Leggi su Sportface.it

L’Italia conquista un bronzo nell’inseguimento a squadre femminile agli Europei di ciclismo su pista a Konya.

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: quartetto donne azzurro di bronzo! Paternoster e Bianchi ai piedi del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 19.28: Arriva la seconda medaglia per ... oasport.it

Bronzo agli europei di ciclismo su pista del terzetto con Bianchi e PredomoAssieme al torinese Minuta i due altoatesini hanno battuto la squadra ceca e portato a casa il nuovo record italiano ... rainews.it

Europei di ciclismo su pista - Il programma di oggi con gli azzurri, diretta su Eurosport e Rai Sport. Si sta per cominciare!!! #eurotrack26 16.30 - Quarti di finale velocità donne (Miriam Vece) 16.43 - Corsa a punti uomini (Juan David Sierra) 17.35 - Quarti di final - facebook.com facebook

L’Italia apre gli Europei di ciclismo su pista con un bronzo nella team sprint maschile! In Turchia, Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta salgono sul podio battendo nella finale per il terzo posto la Repubblica Ceca! bit.ly/49S4rqT @Federci x.com