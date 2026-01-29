La collina di Niscemi continua a scivolare sotto la pioggia incessante. Nella notte sono stati ascoltati boati e la terra si muove ancora, facendo aumentare la paura tra i residenti. Il dirigente Ciciliano paragona la frana al Vajont, sottolineando come i rischi siano elevati. Intanto, le autorità hanno deciso di sospendere i mutui per chi vive nelle zone più a rischio, mentre si cerca di capire l’entità del movimento franoso, che si aggira intorno ai 350 milioni di metri cubi.

«Io do soltanto un dato che riesce a dare la cifra. In questo momento stiamo parlando di un movimento franoso che è di circa 350 milioni di metri cubi. Per fare un paragone, il disastro del Vajont del 1963 ne ha movimentati 263 milioni. Quindi tecnicamente siamo quasi una volta e mezza la quantità di montagna e di territorio e di massa franosa che è caduta rispetto a quella del Vajont». Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, ospite al programma Start di Sky TG24, parlando della frana di Niscemi. Sono stati sentiti diversi boati anche questa notte, si tratta di rumori e cedimenti provenienti dal fronte franoso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Frana di Niscemi: pioggia incessante e boati nella notte, la collina scivola ancora. Ciciliano: "Peggio del Vajont". Sospesi i mutui

Approfondimenti su Niscemi Frana

Questa notte a Niscemi si sono sentiti diversi boati, mentre la terra continuava a scivolare sulla collina.

La notte a Niscemi è stata movimentata da pioggia intensa e boati che hanno svegliato i residenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Niscemi, è ripresa la pioggia, altri crolli. Mille sfollati, destinati ad aumentare. Dichiarata l'emergenza nazionale per il maltempo; Cos’è successo con la frana di Niscemi in Sicilia e cos’è una frana da scorrimento: analisi geologica.

Lo speciale sulla frana a NiscemiMisure già alla firma, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge e lo affronteremo nel Consiglio dei ministri, ha dichiarato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. In Regione vi ... tg24.sky.it

Frana a Niscemi: pioggia boati e paura, la collina scivola ancoraSituazione sempre più critica dopo le piogge della scorsa notte. Sopralluoghi dei tecnici della protezione civile ... avvenire.it

Frana a Niscemi, Salvini: «I fondi del Ponte non si toccano, per il maltempo ne troveremo altri» - facebook.com facebook

Frana in Sicilia: trent’anni di incuria, così Niscemi è venuta giù. La frana del 1997, le nove inutili ordinanze di Protezione civile, l’appalto del 2009 finito in nulla, i crolli di dieci anni dopo e il Piano “urgente” del 2023. @saulcaia x.com