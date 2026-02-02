Ciciliano | Le case sulla frana andranno demolite o precipiteranno

La frana a Niscemi continua a muoversi, anche se lentamente. Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile, spiega che le case sopra la frana devono essere demolite o rischiano di cadere. Per ora, non si può ancora dire quando si potrà tornare alla normalità. La situazione resta delicata e monitorata costantemente.

La frana di Niscemi «è ancora in movimento, anche se la velocità sta rallentando». Lo ha detto il Capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, che ha definito "prematuro" definire ora l’orizzonte per il ritorno alla normalità. «Stiamo monitorando, anche con il supporto dei satelliti dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’Agenzia Spaziale Argentina, il movimento franoso, che ci darà una precisa attenzione su quando sarà possibile fare un ragionamento di lungo periodo- ha aggiunto Ciciliano, intervistato da Non Stop News, su RTL 102.5.- Però, fino a quando ci sarà acqua sul corpo di frana, quella frana sarà destinata a muoversi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La recente frana a Niscemi ha compromesso diverse abitazioni, molte delle quali non potranno essere recuperate.

Una frana a Niscemi ha messo in evidenza la vulnerabilità delle abitazioni situate nelle vicinanze.

