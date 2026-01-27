Frana a Niscemi Ciciliano | Diverse case non potranno essere recuperate

La recente frana a Niscemi ha compromesso diverse abitazioni, molte delle quali non potranno essere recuperate. La situazione, definita critica dal dipartimento della protezione civile, mette a rischio l’isolamento del paese del Nisseno. È importante monitorare gli sviluppi e adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione.

"La frana è pienamente attiva e la situazione è critica". Lo ha detto il capo del dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, arrivato a Niscemi (Caltanissetta) per fare il punto della situazione con le autorità locali. "Io stesso ho verificato e accertato con il mio telefono durante un sopralluogo - ha aggiunto - Ci sono abitazioni che non potranno essere più recuperate e bisognerà definire un piano per la delocalizzazione definitiva di chi ci viveva". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Il sopralluogo di figure istituzionali a Niscemi evidenzia l'impegno nella gestione della frana che ha costretto circa 1.

Una vasta frana si è verificata domenica 25 gennaio nei pressi di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

