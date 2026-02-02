Lo scambio tra Bellemo e Soleri è ufficialmente saltato. Lo Spezia ha deciso di chiudere la trattativa e i due giocatori rimarranno nelle rispettive squadre. Nel frattempo, l’attacco si rinforza con l’arrivo di Skjellerup, che potrebbe aiutare i liguri a risollevare le sorti della squadra.

Lo Spezia ha chiuso l’operazione che vedeva in bilico lo scambio tra Edoardo Bellemo e Simone Soleri, con entrambi i giocatori che non andranno a vestire la maglia dell’altra squadra. L’addio al progetto in comune è stato definito in via ufficiale, segnando la fine di un’ipotesi che aveva acceso l’interesse dei tifosi negli ultimi giorni. Al suo posto, il club ligure ha ufficializzato l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Emil Skjellerup, attaccante danese proveniente dal Sassuolo. Il calciatore, classe 2002, è stato inserito nel reparto offensivo con l’obiettivo di dare maggiore qualità e intensità in area di rigore, soprattutto in vista delle ultime settimane di campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiuso lo scambio Bellemo-Soleri, in attacco arriva Skjellerup. E lo Spezia prova a riaprire la pist

Approfondimenti su Bellemo Soleri

L’Arsenal si fa avanti con un’offerta intrigante, puntando su uno scambio con Gabriel Jesus al Manchester City per ottenere David.

Recenti indiscrezioni sul calciomercato Milan e Juventus hanno suscitato interesse, in particolare riguardo a uno presunto scambio Ricci-Gatti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bellemo Soleri

Sampdoria–Spezia, chiuso lo scambio Bellemo-SoleriÈ stato definito lo scambio di mercato tra Sampdoria e Spezia che coinvolge Bellemo e Soleri. Come riportato da Gianluca Di Marzio, entrambe le operazioni sono state impostate sulla formula del ... ilovepalermocalcio.com

Chiuso lo scambio Bellemo-Soleri, in attacco arriva Skjellerup. E lo Spezia prova a riaprire la pista BohinenChiuso lo scambio Bellemo-Soleri, in attacco arriva Skjellerup. E lo Spezia prova a riaprire la pista Bohinen ... msn.com

#Sampdoria– #Spezia, chiuso lo scambio #Bellemo- #Soleri x.com

#Calciomercato #Sampdoria, scambio immediato tra Edoardo #Soleri e Alessandro #Bellemo. Le ultime - facebook.com facebook