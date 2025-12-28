Calciomercato Milan lo scambio Ricci-Gatti non esiste | arriva la conferma dell’esperto

Recenti indiscrezioni sul calciomercato Milan e Juventus hanno suscitato interesse, in particolare riguardo a uno presunto scambio Ricci-Gatti. Tuttavia, l’esperto Fabrizio Romano ha confermato che questa operazione non è in fase di sviluppo. La notizia chiarisce la situazione e mette fine a speculazioni che circolavano nelle ultime settimane, offrendo un quadro più preciso sulle trattative attuali delle due squadre.

L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha smentito la voce secondo cui Milan e Juventus starebbero intavolando uno scambio Ricci-Gatti. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, lo scambio Ricci-Gatti non esiste: arriva la conferma dell’esperto Leggi anche: Gatti al Milan, non solo Ricci: prende quota l’ipotesi De Winter per lo scambio Leggi anche: Juventus, scambio Ricci – Gatti col Milan? Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calciomercato Milan-Juventus: va in scena il clamoroso scambio a gennaio - Rumor; Milan, Allegri chiama Gatti: la posizione con la Juventus e la verità sullo scambio con Ricci; Calciomercato Milan, Ricci la chiave per Gatti: ecco cosa serve; Gatti via, dentro il regista: Juve e Milan cucinano il clamoroso scambio di mercato. Calciomercato, Milan-Juventus: Gatti rossonero? Niente Ricci - I due nomi sul piatto per la Juve / Rumor - L'ipotesi di scambio, trapelata prima di Natale, tra Milan e Juventus con Federico Gatti in rossonero e Samuele Ricci a Torino non è decollata. affaritaliani.it

Fabrizio Romano: "Non risulta che Milan e Juve abbiano iniziato un’operazione di scambio Ricci-Gatti" - Nei giorni scorsi si è parlato sulla stampa di un possibile scambio tra Ricci e Gatti, ma al momento non è una situazione concreta. milannews.it

Juventus e Milan, scambio tra Gatti e Ricci: ecco come stanno le cose | CM.IT - Juventus e Milan, ipotesi scambio tra Federico Gatti e Samuele Ricci non trova alcuna conferma in vista del calciomercato di gennaio ... calciomercato.it

Clamorosa indiscrezione di #calciomercato: “Occhio al tentativo clamoroso per Milan #Skriniar” - #Mercato @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

#Nkunku, si attendono le prime offerte: il #Milan non vuole minusvalenze #calciomercato #SempreMilan facebook

