Juventus Gabriel Jesus per David | l’Arsenal prova lo scambio

L’Arsenal si fa avanti con un’offerta intrigante, puntando su uno scambio con Gabriel Jesus al Manchester City per ottenere David. La proposta, arrivata in casa Juventus, ha acceso discussioni e aspettative, mentre i tifosi si interrogano sulle possibili conseguenze di questa mossa strategica nel calciomercato invernale.

A poche settimane dall’apertura del mercato invernale, una proposta arrivata da Londra ha acceso il dibattito in casa Juventus. L’ Arsenal ha sondato il terreno con un’idea precisa: Gabriel Jesus in cambio di Jonathan David. Un’ipotesi che i bianconeri hanno valutato con attenzione, senza però mai avvicinarsi davvero al sì. La Juventus, condizionata dai paletti del fair play finanziario UEFA, deve muoversi con estrema cautela. L’obiettivo resta chiaro: intervenire solo per profili realmente funzionali alla visione di Luciano Spalletti, senza aumentare i rischi tecnici ed economici. David si rammarica dopo il gol annullato per fuorigioco in Juventus-Udinese di Coppa Italia L’idea dell’Arsenal e il profilo di Jonathan David. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

