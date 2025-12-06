Primo caso umano al mondo di influenza aviaria AH5N5 | morto un uomo negli Stati Uniti

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha confermato il primo caso umano al mondo di infezione da virus dell’influenza aviaria A(H5N5), registrato negli Stati Uniti. Si tratta di un uomo adulto, con patologie pregresse, residente. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Primo caso umano al mondo di influenza aviaria A(H5N5: morto un uomo negli Stati Uniti

