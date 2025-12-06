Aviaria primo caso umano al mondo del virus | morto un paziente negli Stati Uniti Chi era la vittima
È stato registrato negli Stati Uniti il primo caso umano al mondo di influenza aviaria A(H5N5). Il paziente è un adulto con patologie pregresse residente a Washington ed è deceduto in ospedale dopo un rapido peggioramento clinico. A confermarlo è stata l’ Organizzazione mondiale della sanità in una nota, che ha ricostruito le fasi dell’infezione e della diagnosi, specificando che si tratta del primo episodio globale attribuibile a questo ceppo virale. Un allevatore di polli e uccelli: chi era la vittima. Secondo quanto riferito dall’Oms, l’uomo allevava pollame da cortile e uccelli domestici, possibile fonte del contagio. 🔗 Leggi su Open.online
