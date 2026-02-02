Chiara Bartolucci morta la giovane etruscologa che stava studiando le necropoli di Castro

È morta Chiara Bartolucci, la giovane etruscologa che aveva dedicato gli ultimi anni allo studio delle necropoli di Castro. La scomparsa improvvisa ha scosso il mondo della ricerca e chi si occupa di tutela del patrimonio. Chiara lavorava con passione e competenza, e il suo impegno per preservare le testimonianze dell’antica civiltà etrusca lasci un vuoto difficile da colmare.

A luglio la tesi all'università La Sapienza e, tra le altre cose, faceva parte della missione archeologica a Pyrgi (Santa Severa): "Promettiamo di portare avanti le ricerche con tanto entusiasmo" Grave lutto nel mondo della ricerca archeologica e della tutela del patrimonio storico. È morta Chiara Bartolucci, giovane etruscologa impegnata con la Soprintendenza dell'Etruria meridionale nelle attività di studio e ricerca sugli scavi belgi nelle necropoli dell'antica città di Castro nella Tuscia. Bartolucci si era laureata a luglio all'università La Sapienza di Roma, discutendo una tesi di grande valore in Etruscologia.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

