Neonata di 26 giorni morta a Vittoria tra le braccia della madre si è irrigidita mentre la stava allattando

Una neonata di appena 26 giorni è morta improvvisamente a Vittoria, mentre la madre la teneva tra le braccia durante l’allattamento. La donna ha visto la bambina irrigidirsi all’improvviso e ha chiamato subito i soccorsi, ma i medici non sono riusciti a salvarla. Ora si attende l’esito dell’autopsia per capire cosa sia successo.

Dramma in casa a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove una neonata di 26 giorni è morta tra le braccia della madre. La piccola, nata lo scorso 4 gennaio, è deceduta improvvisamente mentre la mamma la stava allattando a casa, nel quartiere San Giovanni-Trinità. Il pm Gaetano Scollo ha disposto l'autopsia nonostante assenza segni violenza, per chiarire le esatte cause del decesso della bimba, terzogenita della coppia.

