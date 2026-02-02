Chi sono i bugiardi prosociali e perché sembrano etici

Alcune persone preferiscono nascondere o modificare la verità per evitare di ferire gli altri, anche se questo significa mentire. Questi “bugiardi prosociali” vengono spesso visti come più etici rispetto a chi dice la verità, anche se a volte si tratta di inganni che evitano conflitti o disagio. La realtà è che, in certi casi, mentire può sembrare più giusto che essere completamente sinceri.

AGI - Dire la verità non è sempre considerato il comportamento più morale. Anzi, chi distorce la realtà per evitare di ferire gli altri viene spesso giudicato più etico di chi parla in modo diretto e schietto. Lo rivela uno studio condotto da ricercatori della SWPS University e dell'Università di Wroc?aw, pubblicato sul British Journal of Social Psychology. Chi sono i bugiardi prosociali. Attraverso una serie di esperimenti che hanno coinvolto quasi 900 partecipanti negli Stati Uniti, gli autori hanno analizzato come le persone valutano chi fornisce back negativi. I cosiddetti ' bugiardi prosociali ', ovvero coloro che addolciscono o falsano la verità per proteggere l'interlocutore, sono stati percepiti come più morali rispetto a chi dice la verità in modo diretto, perché ritenuti più sensibili ai bisogni emotivi altrui.🔗 Leggi su Agi.it

Approfondimenti su Bugiardi Prosociali

Pietro e Annamaria sono i genitori di Stefania Orlando, con rispettive età di 91 e 90 anni.

In un contesto di crescente minaccia digitale, il campione europeo di cybersicurezza analizza le sfide e le dinamiche che coinvolgono gli hacker etici e il settore della difesa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bugiardi Prosociali

Argomenti discussi: Referendum giustizia, dai traditori ai bugiardi: la campagna all'arma bianca tra insulti incrociati e veleni; Ecco i 7 segnali che rivelano che una persona mente abitualmente, secondo la psicologia; Rinnovamento urbano o gentrificazione? Cosa succede nell’area metropolitana di Parigi; Graziani: Il 3-0 è un risultato bugiardo ma ho fatto il tifo per Spalletti: vi spiego il motivo.

Bugiardi patologici: perché c'è chi non riesce proprio a non mentire?Mentono agli altri, ma prima di tutto a se stessi. Dietro i bugiardi patologici c’è un bambino che ha imparato a sopravvivere nascondendo la verità, e un adulto che non sa più distinguere tra realtà e ... grazia.it

Silvia Baldi Johaniel e la Nave chiamata Universo. Questo libro non racconta chi sono. Racconta cosa ho ascoltato. È nato da una domanda che mi accompagna da sempre: e se non fossimo soli nel nostro cammino A volte le storie non arrivano per spiegare - facebook.com facebook

ma chi sono quelli della upper class che coccolano i violenti a #Torino Se una procuratrice fa simili accuse gravi deve anche fare i nomi e agire se pensa che qualcuno alimenti violenze e caos come la guerriglia indecente vista ieri a Torino #Askatasuna x.com