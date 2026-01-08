Chi sono Pietro e Annamaria i genitori di Stefania Orlando | Sembrano due fidanzatini

Pietro e Annamaria sono i genitori di Stefania Orlando, con rispettive età di 91 e 90 anni. Unioni durature, trascorse insieme oltre sessant’anni, caratterizzate da un legame forte e stabile. La loro storia rappresenta un esempio di dedizione e affetto duraturo, mantenendo vivo il rapporto nel corso del tempo. Con un rapporto che sembra quello di due giovani innamorati, sono una presenza importante nella vita della loro famiglia.

I genitori di Stefania Orlando sono Pietro e Annamaria, di rispettivamente 91 e 90 anni, legati da oltre sessant’anni di matrimonio. Oggi il volto tv sarà tra gli ospiti del quarto appuntamento settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. La 59enne è stata da sempre legata da un rapporto profondissimo con entrambi genitori. Il padre è intervenuto in passato a Verissimo dove aveva raccontato la nascita della storia d’amore con la moglie e madre di Stefania, Annamaria: “Per lei ho lasciato tutto, per affrontare una nuova vita: dopo sei mesi ci siamo sposati.Da un’amore passionale negli anni siamo passati a un’amore che ha tante sfaccettature: c’è la comprensione, c’è la pazienza, c’è la voglia di andare avanti insieme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

